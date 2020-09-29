أخبار مصر | شيخ الأزهر ينعي الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت: أمير الإنسانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر ينعي الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت: أمير الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء.

وأكد شيخ الأزهر أن التاريخ شاهد على أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فاستحق بجدارة أن يلقب بـ"أمير الإنسانية".

ولا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب الجلل إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والإسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبًا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكن المغفور له بإذن الله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسُّلوان و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).