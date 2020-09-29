مصر | مد أجل الحكم على عامل هتك عرض ابنته في البساتين للغد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مد أجل الحكم على عامل هتك عرض ابنته في البساتين للغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع اليوم الثلاثاء مد أجل الحكم علي عامل رخام بتهمة هتك عرض ابنته لجلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد وامانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

Advertisements

كشف قرار الاحالة قيام المتهم ياسر. ع،عامل رخام بمواقعة كريمته الطفلة المجني عليها مني ياسر بغير رضائها منتزعا لمشاعر الابوة منتهكا برائتها وضعف حيلتها فدخل الي غرفة نومها حال استغراقها في احلام طفولتها وتحسس عموم جسدها وما ان تيقظت الي افعاله حتي باغتها بقوة جسده طارحا اياها علي متكئها ممارسا معها فاحشتها ومعاشرا اياها معاشرة الازواج مفضا لغشاء بكارتها مواليا اتيان جريمته خلال العام حال كون المجني عليها لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلاديا.

واضاف قرار الاحالة احراز المتهم جوهر الحشيش بقصد التعاطي.

استمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها مني ياسر، طالبة بقيام المتهم بمواقعتها بغير رضائها منتزعا مشاعر الابوة منتهكا برائتها وضعف حيلتها مستغلا تواجدها بحجرتها حيث كانت ترقد علي سريرها مستغرقة في نومها حتي جثم عليها ورفع عنها ملابسها فاضا لغشاء بكارتها.