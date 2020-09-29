مصر | نشرة حوادث الخليج 365: القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات مجلس النواب

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يتابع تحقيقات وفاة طفل بورسعيد بسبب لعبة بابجى

تجري النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي تحقيقاتها في واقعة وفاة طفل ببورسعيد داوم ممارسة الألعاب الإلكترونية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كوكتيل مخدرات.. حبس تجار كيف لإتجارهم في المخدرات بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس ٢٠ تاجر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم على أنواع مختلفة من المخدرات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



القضاء الإداري ينظر 100 طعنًا على انتخابات " النواب" ويستقبل 49 دعوي جديدة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائي، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين، وكذلك علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لغشه في الدواء وصدور أحكام".. طعن قضائي لاستبعاد حساسين من انتخابات مجلس النواب

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تقدم المحامي بالنقض صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح بطعن يطالب بإستبعاد سعيد حساسين لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية وسينظر خلال ساعات من قبل الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



مفبركة"...مصدر يكشف حقيقة صورة المسن المكبل بقضية مخالفة بناء

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الإجتماعى بشأن صورة فوتوغرافية لأحد المواطنين "مسن" مقيد اليدين أثناء حضوره من محافظة المنوفية صحبة مواطنين آخرين إلى إحدى المحاكم بالقاهرة لإتهامهم بالإعتراض على إزالة منازلهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



دعوى قضائية لإلزام الحكومة بمخاطبة إسبانيا لتسليم محمد علي

أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها، حملت رقم ٦١٧١٩ لسنة ٧٤ قضاء إداري، أمام الدائرة الأولى بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية

الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها بإتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وبخصوص المدعو محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الإتفاقية ومعاقبة وطرد وتسليمه للسلطات المصرية إعمالا للإتفاقية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر: لا توجد بلاغات رسمية في واقعة "عنتيل التجمع

أكد مصدر أمنى أنه لا توجد أي بلاغات رسمية حتى الآن، في الواقعة المتداولة على "فيسبوك" والمعروفة إعلاميا "بعنتيل التجمع". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا



مصرع وإصابة 15 شخصا إثر حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعادي

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الدائرى بالمعادى إلى 10 متوفيين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

