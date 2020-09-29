مصر | اعترافات مثيرة تكشفها عصابة سرقة المساكن في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات مثيرة تكشفها عصابة سرقة المساكن في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العمرانية، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهما بسرقة شقق سكنية بمنطقة العمرانية، يقومان بسرقتها بأسلوب كسر الأبواب.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يرصدان الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، ويجمعان معلومات عن مالكها، وحالته المادية، ومدى إمكانية احتفاظه بأشياء قيمة داخل المنزل من عدمه، أو مبالغ مالية.

وتابعت التحقيقات، أنه بناء على المعلومات التى يجمعها المتهمان، يتسللوا للمنزل ويقوموا بسرقته ليلا وقررت النيابة، حبس المتهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين بالعمرانية، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد تورط عاطلين فى سرقة عدد من الشقق السكنية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وتبين أنهما متورطان فى سرقة شقق سكنية بأسلوب كسر الأبواب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وباشرت النيابة التحقيق.

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٧ أفراد، لخطفهم طفل ١٣ عامًا بمنطقة الهرم، لعلم ٢ من المتهمين بثراء والده فيما طلبوا فدية مليون جنيه.

وقرر المتهمان الأول والثاني خلال التحقيقات باتفاقهما على اختطاف المجني عليه للتحصل على الفدية لعلمهما بثراء والده نظرًا لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجني عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

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وأضاف المتهمان بقيامهما بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له وأصطحبه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الرابع يستقلها بصحبته المتهمان الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا قاموا بإطلاق سراح المجني عليه.

وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم في عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائري

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من ربة منزل، 33 سنة، تفيد بغياب نجلها طالب، عمره 13 سنة، وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإعادته.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل سائق، عمره 31 سنة، وشقيقته، 35 سنة، جزار، 35 سنة، مقيمين بدائرة قسم بولاق الدكرور، عامل، 25 سنة، شيف، 29 سنة، موظف 36 سنة، عامل 35 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، الرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.