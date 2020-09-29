مصر | حزب الوفد يطعن علي قبول أعضائه للترشح لانتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب الوفد يطعن علي قبول أعضائه للترشح لانتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام محمد علي عبده نائب رئيس حزب الوفد،دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف القرار المطعون فيه والصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح بقبول اوراق مرشحي حزب الوفد.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61829 لسنة ٧٤ ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية.

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حيث طالبت الدعوي بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ولجنة فحص طلبات الترشح

بقبول اوراق مرشحي حزب الوفد واستبعادهم من كشوف الناخبين وهم سوسن حسني حافظ، أيمن محمد سالم فرح، سحر مصطفي ابراهيم القاضي، محمد عوض السيد محمد، فتحية السنوسى ابو بكر محمد راجح، هبة الطنباري،

مصطفي الامام، عبدالباسط غريب احمد عبدالرحم الشرقاوي.

وقال المدعي في دعواه، أن الهيئة قد أعلنت عن إدراج اسمائهم ضمن مرشحي حزب الوفد على ( القائمة الوطنية من أجل مصر)، وذلك لعدم استيفائهم شروط العضوية الحزبية طبقا للائحة النظام الداخلى لحزب الوفد.

و أضاف، ومن ضمن أسباب ضرورة استبعادهم صدور قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم خوض الحزب للانتخابات البرلمانية القائمة والانسحاب من ( القائمة الوطنية من أجل مصر ) طبقا للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد.