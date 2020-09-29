مصر | خلافات سابقة.. التحقيق في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإمبابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات سابقة.. التحقيق في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإمبابة، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وافادت التحقيقات، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة ٣ اشخاص بإصابات متفرقة بجسدهم، وتم السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شقيقين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقتلهما سباك بطلق ناري بأوسيم.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل سباك على يد شقيقين بأوسيم.

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وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانوا على خلاف مع المجني عليه لملكية محل خاصته، ففي يوم الواقعة نشبت مشاجرة دفعت المتهمين لقتله بطلق ناري.

وطلبت النيابة، تشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت ألقت مباحث لجيزة القبض على شقيقين، لاتهامهما بقتل سباك بأوسيم، بسبب الخلاف على ملكية محل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل سباك نتيجة إصابته بطلق نارى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين شقيقين يرتبطان بصلة قرابة به، بسبب خلاف على ملكية محل، مما دفعهما للاعتداء عليه، وأصابه أحدهما بطلق نارى.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

