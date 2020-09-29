مصر | أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملات ضبط الخارجين عن القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 20 متهم، 20 إتجار، 2 تعاطي، 450 جرام حشيش، 23 جرام هيروين، 150 قرص مخدر، 670 جرام الأستروكس، 140 جرام الشادو، 110 جرام بودر، 310 جرام البانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط قضية دفاع عن النفس، 10 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجة عيار 9ملم، طلقة مختلفة الأعيرة.

