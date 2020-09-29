مصر | "مش فاضي".. دعوي قضائية لاستبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "مش فاضي".. دعوي قضائية لاستبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام رجب احمد رواش ابراهيم، مرشح عن دائرة العجوزةوالدقي والجيزة -حزب حماة الوطن (فردی) - رمز التاج دعوي قضائية امام محمد القضاء الاداري طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبدالرحيم لأنه لم يحضر جلسات مجلس النواب الماضي وتم سؤاله من قبل لجنة القيم بالمجلس عن عدم حضوره جلسات المجلس.

حملت الدعوي رقم 61466لسنة 74ق.

وقال رجب نصا في دعواه" لأن سعادته دائم السفر للخارج ومش فاضي للمجلسومش فاضي لمشاكل الدائرة وتم طرده من منطقة أرض اللواء من قبل الناس الغلابة وسوف يطرد من ميت عقبه وبين السرايات والعجوزةوالحوتيه وعزبه أولاد علام والجيزة لأن الدائرة كلها لا تريده لأنه كذب علي الناس كلها ولم يتواجد في الدائرة طوال ال 5 سنوات الماضية"

واضاف أنه خالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأ الدعاية مبكرة وهناك يفط له في أرض اللواء بصورته منذ 5 أيام.

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واستكمل، نرجو استبعاده لأنه محسوب على الدائرة بالكذب وهو ليس من أهل الدائرة لأنه من محافظة المنيا ولم يتواجد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل الدائرة.