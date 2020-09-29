مصر | "مش فاضي".. دعوي قضائية لاستبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "مش فاضي".. دعوي قضائية لاستبعاد عبد الرحيم علي من انتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أقام رجب احمد رواش ابراهيم، مرشح عن دائرة العجوزةوالدقي والجيزة -حزب حماة الوطن (فردی) - رمز التاج دعوي قضائية امام محمد القضاء الاداري طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبدالرحيم لأنه لم يحضر جلسات مجلس النواب الماضي وتم سؤاله من قبل لجنة القيم بالمجلس عن عدم حضوره جلسات المجلس.
حملت الدعوي رقم 61466لسنة 74ق.
وقال رجب نصا في دعواه" لأن سعادته دائم السفر للخارج ومش فاضي للمجلسومش فاضي لمشاكل الدائرة وتم طرده من منطقة أرض اللواء من قبل الناس الغلابة وسوف يطرد من ميت عقبه وبين السرايات والعجوزةوالحوتيه وعزبه أولاد علام والجيزة لأن الدائرة كلها لا تريده لأنه كذب علي الناس كلها ولم يتواجد في الدائرة طوال ال 5 سنوات الماضية"
واضاف أنه خالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأ الدعاية مبكرة وهناك يفط له في أرض اللواء بصورته منذ 5 أيام.
واستكمل، نرجو استبعاده لأنه محسوب على الدائرة بالكذب وهو ليس من أهل الدائرة لأنه من محافظة المنيا ولم يتواجد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل الدائرة.
وفي سياق أخر، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء 100 طعن قضائي، علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين، وكذلك علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ووصل عدد الطعون التى تنظرها المحكمة حتى الأن 100 طعن قابلين للزيادة،فيما تستقبل جدول المحكمة مجددا حوالي 49 ليستمر نظرها والفصل فيها حتي الخميس المقبل كما قررت الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءًا، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية اليوم الثلاثاء، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.
يشار ان مجلس الدولة، بدأ الأحد الماضي في تلقي الطعون على بدء انتخابات مجلس الشيوخ سواء باستبعاد بعض المرشحين أو بوقف الانتخابات بوجه عام او بالطعن علي استبعاد مرشح لمرشح آخر او لنقص الاوراق المطلوبة للتقديم.