مصر | تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة 45 يومًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب بتهمة الرشوة 45 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5 إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و4 متهمين آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقى رشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأمرت النيابة العامة، بحبس "ع.ح"، رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.