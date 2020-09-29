شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تشارك في افتتاح الملتقي الافتراضي الأول للتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة الزقازيق برعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إفتتاح الملتقي الإفتراضي الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020، والذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وذلك بحضور رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردونيو مستشار الجامعة الأمريكية، والدكتور أشرف حاتم ،ومديرالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد، ورؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.

كما شارك البنك الأهلي المصري كشريك رئيسي معً أكثر من 40 شركة في تقديم فرص العمل والتدريب في الحدث الذي استضافته المراكز الجامعية للتطوير المهنى، وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقى وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية في القاهرة في 10 جامعات وهي الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار: «نعرف جميعا أن الشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية، وأن سوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات، وعلى هذا يعد تنظيم ملتقى التوظيف الافتراضى فرصة عظيمة لرفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة بعد التخرج خاصة في القطاعات والتخصصات الحديثة».

وأضاف الوزير أن مراكز التطوير المهني التي قامت بتنفيذها الجامعة الأمريكية تقوم بدورهام في مساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم لملائمتها، ورفع مستوى الخريجين، مشيرا إلى أن عدد المراكز بلغ 15 مركزا تتواجد ب 10 جامعة حكومية واستطاعت الوصول لشريحة كبيرة من الطلاب. ومثل هذه الفعاليات تعد فرصة متميزة لكلا الطرفين فهى توفر الفرصة لقطاع الأعمال والشركات للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل وكذلك تربط التعليم بقطاع الصناعة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة عن امتنانه بمشاركة الجامعة في ملتقي التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 ،مؤكداً اهتمام الجامعة برعاية طلابها أثناء فترة دراستهم ومساعدتهم على الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد التخرج وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وسعيها للمشاركة في تنفيذ أهداف رؤية استراتيجية مصر 2030 للإهتمام بالشباب وتمكينهم والمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد.

واضاف رئيس الجامعة أن ملتقى التوظيف الإفتراضي يعتبر خطوة هامة لتوحيد الجهود من خلال التعاون بين الجامعات والجهات والمؤسسات المختلفة لتنمية قدرات الشباب ومساعدتهم في الحصول غلى فرص تعليمية وتدريبية بيما يتناسب مع احتياجات سوق العمل داخلياً وخارجياً.

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ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدث افتراضى عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات في بيئة افتراضية ويستخدمون غرفالتواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars)، ويستخدم المعرض الافتراضى منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.