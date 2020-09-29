شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة نائب محافظ القليوبية لقرى شبلنجة في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة ايمان ريان، نائب محافظ القليوبيه، بجولة تفقديه لمشروعات الصرف والصحه والمياه وطلبات التصالح والمتغيرات المكانيه والحملات الميكانيكيه بالوحدة المحليه بشبلنجة والوحدة المحليه ببتمدة.

بدأت «ريان» جولتها بتفقد محطة مياه الشرب بشبلنجة بطاقة إنتاجية 1782 متر مكعب في اليوم أي ما يعادل 200 لتر في الثانية الواحدة، وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه وتغذى قرية شبلنجة والقرى المجاورة لها، وتقام المحطة على فدان و4 قيراط. ووصلت نسبه التنفيذ بالمحطة إلى 60%.

وتفقدت «ريان» الوحدة الصحية بشبلنجه وتعمل بكفاءة ولا توجد أي ملاحظات فضلا عن التأكد من توافر جميع الادويه ،كما تم التفتيش والمراجعه على دفتر الحضور والانصراف.

كما تم تفقدت محطة معالجة بتمدة وتعمل بنظام المعالجة الكيميائية وتم تسليمها منتصف الشهر الجارى ويوجد 1379 وصله منزلية عشوائية ولابد من قيام الاهالى بالتقديم لتوصيل الوصلات المنزلية. حيث انه لم يتم اشتراك سوى 200 منزل.

كما تفقدت محطة صرف صحى المنشية بشبلنجة حيث وصلت نسبه التنفيذ 70% بتكلفه اجماليه 70 مليون وتخدم قري «المنشيه وعزبه العراقي» وتصب في محطة شبلنجة الرئيسية.

واصلت ريان جولتها بتفقد محطة معالجة صرف صحى شبلنجة وتخدم 6 قرى بتكلفة اجماليه 60 مليون جـنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ المدنى إلى 85% .

فضلا عن انه تم تفقدت طلبات التصالح داخل الوحدة القرويه عن طريق سؤال الموظف المختص بشرح كيفيه تقديم طلب التصالح حتى الحصول على النموذج وذلك في حضور الأهالى.

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كما تم تفقد الحملة الميكانيكية للوحدة القرويه للتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومدى تنظيفها أولاً بأول، وذلك للوقوف على مدى التزام جميع حركات سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

وتم تكليف مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أي سيارة معطلة مع أعمال الصيانة الدورية أختتمت ريان جولتها بمراجعه جميع المتغيرات المكانيه بالوحدتين القرويتين مع رؤساء الوحدات القرويه.

جولة نائبة المحافظ لقرى شبلنجه ببنها

جولة نائبة المحافظ لقرى شبلنجه ببنها

جولة نائبة المحافظ لقرى شبلنجه ببنها

جولة نائبة المحافظ لقرى شبلنجه ببنها

جولة نائبة المحافظ لقرى شبلنجه ببنها