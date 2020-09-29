شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام المحافظة يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية في مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء أشرف ابراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، الثلاثاء، مرورًا ميدانيًا لمتابعة تنفيذ مشروعات رصف وتطوير المدخل الشرقي والغربي، وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الضبعة يرافقه اللواء هاني يوسف، رئيس مدينة الضبعة، ومديري المديريات والادارات المعنية.
ووجّه سكرتير عام محافظة مطروح للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بتعلية مطابق الصرف الصحى بمساواة منسوب أعمال الرصف، ولمنطقة تليفونات مطروح بنقل كابلات الألياف الضوئية بالرصيف، بعيدًا عن مسار الأسفلت، وكذلك لشركة مياه الشرب والصرف الصحي سرعة عمل شنايش صرف مياه المطر وتنفيذها على جانبي الطريق بالميول الفنية المناسبة بطريق المدخل الغربي.
كما وجّه بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة انهاء مد أعمال البنية التحتية بالمدخل الشرقى استعدادا لرصفة قبل موسم الشتاء.
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