شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية: لا زيادة في المصروفات الدراسية للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة المنوفية، جلسته لشهر سبتمبر 2020، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تناولت الجلسة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد والذى سيبدأ في السابع عشر من أكتوبر القادم، وآليات تطبيق نظام التعليم الهجين نظرا لظروف جائحة كورونا المستجد، والذى يمثل تحديا جديدا للعملية التعليمية والتأكيد على مواجهة هذا التحدى وتطبيق النظام الجديد بكافة ضوابطه وقواعده، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدى، ومناقشة الخطة التي وضعتها الجامعة لتطبيق التعليم الهجين ورفع المقررات إلكترونيًا، والانتهاء من الجداول الدراسية وفقًا للقواعد التي تم وضعها ونسبة حضور الطلاب وتوزيعهم على مدار الأسبوع وتقسيمهم إلى مجموعات، وتحديد أيام الحضور الخاصة بكل مجموعة، ومراعاة المسافات البينية اللازمة والإلتزام بالمساكات والمطهرات وكافة سبل الوقاية، وتطبق على الجميع من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

وأكد مجلس الجامعة في جلسته اليوم عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد وكذلك عدم زيادة الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية وذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

وقام رئيس الجامعة بإحاطة الأعضاء بأهم الفعاليات التي تمت خلال الشهر، والإحاطة بما تم خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاستراتيجية جامعة المنوفية والمنوط بها متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ والتى تم وضعها لتغطى كافة القطاعات والوحدات والكليات والمشروعات الإنشائية للجامعة بمشاركة رؤساء الجامعة السابقين ونخبة من عمداء الكليات.

كما وافق المجلس على مقترح تشكيل اللجنة المنظمة لمسابقة التميز البيئى للفصل الدراسى الأول والثانى، وتحديد الكليات التي سيجري تقييمها في كل فصل دراسي، والموافقة على المقترح المقدم لتشكيل اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع البيئى الثامن للعام الجامعى 2020-2021.

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