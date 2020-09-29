شكرا لقرائتكم خبر عن «أماكن مشبوهة وسلاح وإهمال».. أسباب قرار السيسي إحالة 10 قضاة لوظائف إدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قضائية وأمنية عن كواليس وأسباب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جمهورية بنقل 10 من القضاة ومعاوني النيابة العامه إلى وظائف غير قضائية.

وذكرت المصادر أن 7 من بين هؤلاء القضاه تورطوا في مخالفات تأديبية خلال فترة عملهم في القضاء أو النيابة العامة، فيما تم نقل 3 اخرين لاسباب تتعلق بأسباب أسرية وظروف شخصية.

وأوضحت المصادر أن أحد القضاه المنقولين والذى كان يعمل في الاقصر ادين في واقعة تشاجر مع ضباط شرطة السياحة بفندق عائم بالمعادي، نتيجة اصراره على حمل سلاح داخل الفندق العائم وتعديه على افراد الشرطة وتهديده لهم، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة وقتها، وجرى تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الاعلى وقتها واحيل القاضى إلى التأديب.

فيما تورط أخر من بين المنقولين في تردده على أماكن مشبوهة بمنطقة المهندسين ورصد كاميرات المراقبة له، وتورط ثالث في مخالفات تاديبية نتيجة اهماله في العمل، ما أدى إلى ضياع احراز في احدى القضايا دون توصل التحقيقات الادارية لوجود شبهة تعمد من عدمه من جراء اهماله وضياع الاحراز.

ونشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنقل عدد من القضاة إلى بعض الوزارات في وظائف غير قضائية.

وأصدر الرئيس القرار رقم 522 لسنة 2020، بنقل محمد عبدالقادر إبراهيم عبدالله فرجانى الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسوان الإبتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفتة الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

وأصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 523 لسنة 2020 بنقل مى عشرى محمد عبدالجليل رئيس النيابة الإدارة من الفئة ( أ ) إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية مع احتفاظها بمرتبها فيها.

وأصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 524 لسنة 2020 بنقل محمد على أبوالحسب برانى بركات الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الجيزة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 525 لسنة 2020 بنقل محمد جودة محمد عزب الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 526 لسنة 2020 بنقل بغير الطريق التأديبي عبدالوهاب رمضان أحمد أحمد حجازى معاون النيابة العامة بنيابة الأربعين الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

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وأصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضى حاتم علاء الدين عباس الجداوى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وأصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 528 لسنة 2020 بنقل المستشار عصام عبدالهادى عبدالهادى عصر الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 529 لسنة 2020 بنقل الأستاذ ساهر سعيد الدين سيد وهدان الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة الأقصر الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 530 لسنة 2020 بنقل بغير الطريق التأديبى إبراهيم فتوح عبدالبديع شعبان معاون النيابة العامة بنيابة مركز الزقازيق الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها .

وأصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 2020 بأن ينقل بغير الطريق التأديبى أحمد محمد عبدالفتاح مصطفى أبوعمارة معاون النيابة العامة بنيابة جرجا الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التضامن الاجتماعى تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.