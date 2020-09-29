محافظ قنا: فتح قاعات المؤتمرات المرخصة بشرط الالتزام بالتدابير الاحترازية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على فتح قاعات المؤتمرات المُرخص لها العمل في تنظيم المؤتمرات وما يماثلها من مناسبات تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020، بشرط مراعاة التزام المواطنين بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يثبت مخالفته لتلك التعليمات.
وأوضح المحافظ في بيان، الثلاثاء، أن قرار مجلس الوزراء حدد عدد الحضور بألا يزيد على 300 فرد، مؤكدًا أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات المُرخصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال تنظيم الحفلات.
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