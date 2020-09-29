شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت عن الأمير الراحل: شخصية عظيمة محبة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ إلى الامتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت.

وأشار الذويخ إلى ان العالم فقد بوفاته شخصية عظيمة تحمل الكثير من صفات الخير والمحبة وكانت له اياد بيضاء في كثير من بقاع العالم، مؤكدا أن الأمير الراحل لم يفرق في نشاطه الإنساني بين الشعوب على أساس الدين أو الجنس واتسمت رؤيته بالشمولية والإخلاص ما جعله محلا للتقدير والإشادة من الدول والشعوب كافة.

وأوضح الذويخ أن الشيخ صباح الاحمد «رحمه الله» كان يولي اهتماما خاصا لملف التعاون والعلاقات الاخوية بين الكويت والأمة العربية وفي المقدمة منها شعب مصر الشقيق الذي كان يوصي به خيرا ويردد دائما ان «مصر عزيزة على قلب كل كويتي وسوف تظل في القلب» معربا عن خالص شكره لكل الشخصيات الرسمية والإعلامية وجميع المواطنين المصريين الذين بادروا بتقديم التعازي والتعبير عن مواساتهم في مصاب الكويت والامتين العربية والإسلامية.

أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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