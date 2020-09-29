شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف تنظم ورشة عمل عن التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، عن تنظيم ورشة عمل عن التعليم الهجين وكيفية تطبيقه لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور منصور، إن ورشة العمل تناولت نشر ثقافة تعليم الهجين وكيفية تطبيقه بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم ليتوافق مع النظم العالمية للاستدامة، واستخدام تقنيات وعناصر التعليم الإلكتروني، واستخدام وسائل التعليم عن بُعد المختلفة من خلال منصة التعليم الالكتروني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعليم الهجين يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ويمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق أمثل استفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.