شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 122 مليون جنيه.. صرف الدفعة الثانية من تعويضات المنازل للمواطنين المضارين في رفح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء صرف الدفعة الثانية من التعويضات المالية الخاصة بالمنازل للمرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي بمدينة رفح، لعدد 425 مواطنًا من المضارين من أهالي مركز ومدينة رفح بقيمة 122 مليون و127 ألف جنيه.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، أن تاريخ استحقاق الصرف لتلك المبالغ يوم الاحد الموافق 4 أكتوبر المقبل من مجلس مدينة رفح، مشيرًا إلى مبالغ التعويضات اكثر من 200 ألف جنيه طبقًا للمساحة المحصورة والمواد المستخدمة في البناء.

بدوره، وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأشار المحافظ إلى تخصيص مبلغ 332 مليون جنيها بمديرية الزراعة لصرف التعويضات عن الأشجار التي أضيرت، ومبلغ 58 مليون جنيها بمجلس مدينة العريش، ومبلغ 50 مليون جنيها في مجلس مدينة الشيخ زويد، ومبلغ 517 مليون جنيها في مجلس مدينة رفح للصرف منها للمواطنين المضارين بعد استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للصرف.

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح

كشف أسماء الدفعة الثانية من صرف تعويضات المنازل للمواطنين المضارين برفح