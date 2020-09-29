شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفل بورسعيد.. «القومي للطفولة» يحذر من إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية، واستخدامهم للإنترنت دون رقابة من الأهالي، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن إدمان الأطفال للألعاب الالكترونية والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح خطرا يداهم أطفالنا، ونحذر من ذلك الأمر لأنه شديد الخطورة، ولا يضيع الوقت فقط ولكنه أصبح يُفقد الأطفال حياتهم.

ولفتت «السنباطي» إلى أن عددا كبيراً من الأطفال متواجد بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي ويقضون وقت فراغهم في اللعب الأمر الذي يجعلهم فريسة للتطبيقات والألعاب المتنوعة التي يتيحها العالم الافتراضي.

وأضافت «السنباطي» إلى أنه مما لا شك فيه أن بعض الألعاب وسيلة ممتعة وسهلة للأطفال وتنمي إدراكهم إلا أنها لها الكثير من الأخطار على صحتهم وحياتهم، منها قلة الحركة والسمنة، بسبب الجلوس لساعات طويلة، إجهاد العينين بسبب شدة التركيز فيها والنظر إليها كثيرا، إصابة الأطفال بالتوحد والعزلة لوقت طويل، وكثير من الأحيان تترك أثرا سلوكيا عدوانيا وتحرض على العنف، وذلك بسبب أن كثير من الألعاب تعتمد على العنف والممارسات العداونية، فضلا عن مشاكل الأرق والانتباه والتركيز والتوتر. بالإضافة إلى التقليد الأعمى للكثير من الممارسات التي تبثها تلك الألعاب، ولأنهم يقضون وقت طويلا أمامها دون توجيه أو مراقبة من الأهالي.

وأكدت «السنباطي» إلى أن حماية أطفالنا هو مسئوليتنا جميعا ومسئولية الأهل بشكل خاص في مراقبة أطفالهم واتاحة سبل متنوعة للترفيه واللعب والمشاركة في النشاطات البعيدة عن العالم الافتراضي، كالعودة للقراءة والحكي والرسم وقضاء وقت ممتع مع أطفالنا، ومحاولة اكتشاف مواهبهم وتنميتها، فضلا عن بعض النشاطات اليدوية.

ودعت «السنباطي» أولياء الأمور بضرورة الاتصال بالخط الساخن لنجدة الطفل “16000” أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 للحصول على المشورة النفسية الصحيحة في التعامل مع مثل هذه المواقف مع الأطفال، والإبلاغ أيضاً إذا ما تعرض الأطفال لأي خطر أو استغلال.

كانت النيابة العامة كشفت تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طفل في بورسعيد نتيجة اعتياده لعبة «بابجى» لفترات طويلة، وأكدت النيابة تلقيها إخطارًا يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري بوفاة طفل فورَ وصوله مستشفى السلام الدولي ببورسعيد، وبه آثارُ دماءٍ بالأنف؛ فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه وتبينت آثار دماء من الأنف امتدت إلى وجهه وعنقه، وآثار زُرقةٍ بغالب جسده، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري عليه رجح أن سبب وفاته اشتباه في ارتفاع مفاجئ بضغط الدم ناتج عن السمنة المفرطة.

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كانت النيابة العامة سألت والدَي المتوفي فشهدا برؤيتهما ابنهما ليلةَ وفاته منهمكًا في اللعب بهاتفه المحمول، ثم رأياه مستلقيًا وهاتفه على صدره، فظنَّا خلودَهُ إلى النوم، ثم لما حاولا إيقاظه ولم يستجب تبينا زُرقةً بجسده ونزيفًا من أنفه، وبعدما وصلا به المستشفى لإسعافه عَلِما بوفاته، وأَوْضَحا أن نجلهما كان دائم اللعب بالألعاب الإلكترونية خاصَّةً لعبة قتالية تُسمى (بابجي Pubg)، وقد شهد شقيق المتوفى بذات مضمون شهادة والديه، وقد كلَّفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بإعداد تقرير حول الواقعة وتقديمه إلى النيابة العامة، وكانت تحريات الشرطة قد أثبتت خلوَّ واقعة الوفاة من أي شبهة جنائية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وإن كانت تحقيقات النيابة العامة لم تقطعْ بعدُ بالعلاقة السببية بين وفاة الطفل وما كان يداوم ممارسته من ألعاب إلكترونية، إلا أنها تُشير إلى سبق وفاة بعض الأطفال أو إلحاق الأذى بهم وتعريضهم إلى الخطر في وقائع سبق للنيابة العامة أن كشفت تحقيقاتُها فيها ارتباطَ وفاتهم بمداومة ممارستهم مثل تلك الألعاب؛ وعلى ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالآباء وولاة الأمور إلى تحمل مسئولياتهم في ترشيد انخراط أبنائهم في مثل هذه الألعاب التي تضرُّهم ولا تنفعُهُم، وتُلحق الأذى النفسيَّ والفكريَّ والبدنيَّ بهم، ولا تُنمي مهاراتهم، وتؤكد ضرورةَ مشاركتهم فيما ينفعُهُم من رياضة وأنشطة تبني وتنمي منهم، ولا تهدم وتخرب فيهم، واعلموا أن من سُبُل استهداف هذه الأمة إلحاق الأذى بأبنائها وشبابها بشتى الصور للإضرار بمستقبلها، فحافظوا على أبنائكم ومستقبل بلادكم.