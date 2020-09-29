شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للانتخابات» يرد على مزاعم تأجيل «النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى في نوفمبر المقبل.
وقال «لاشين»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن «ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الانتخابات أو إعادة فتح باب الترشح شائعات لا أساس لها من الصحة».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «الوطنية للانتخابات» يرد على مزاعم تأجيل «النواب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.