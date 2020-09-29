شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للانتخابات» يرد على مزاعم تأجيل «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بتأجيل انتخابات مجلس النواب المقبل وإعادة فتح باب الترشح مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

وقال «لاشين»، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن «ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الانتخابات أو إعادة فتح باب الترشح شائعات لا أساس لها من الصحة».