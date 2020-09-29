شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان ينعى أمير الكويت: جاهد من أجل لم الصف العربي ونبذ الفرقة ورأب الصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه وأعضاء المجلس ينعون شعب الكويت الشقيق في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه، بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات الخالدة، ستعطر ذكراه وتجعلها ماثلة في الأفئدة والأذهان.

وأكد «عبدالعال» في بيان له، اليوم، أن شعب مصر الذي تربطه بأشقائه في الكويت وشائح وأواصر القربى التي صنعتها يد الطبيعة وأحكمتها مسيرة التاريخ وكلأتها عناية الله، يذرف الدمع غالياً على هذا الرجل الكريم الذي تجلت فيه قيم الخير والتسامح والسلام والذي جاهد من أجل لم الصف العربي ونبذ الفرقة ورأب الصدع، ودعم قضايا أمته العربية والإسلامية، ذاكراً بكل الفخر والإعزاز وقفته البطولية من أجل مؤازرة مصر ودعمها ضد ما يحاك لها من مؤامرات ومحاصراتها اقتصادياً، ذلك إنه وعي بحكمته وبعد بصيرته أن السهام التي توجه إلى العروبة تمر أولاً بصدر مصر، ثم إن السهام التي تدافع عن العروبة تنطلق أولاً من بين ذراعي مصر.

وانهى بيانه: خالص العزاء والمواساة في فقيد العروبة والإسلام ،و تغمد الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، ونسأله تعالى أن ينزله منازل الصديقين والأبرار.