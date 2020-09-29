شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية في جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرمت نقابة أطباء بنى سويف، الثلاثاء، الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، تقديراً لمجهوداته في جائحة كورونا، وذلك في الاحتفالية التي إقامتها النقابة في مدينة بنى سويف لتكريم أسر شهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية بالمحافظة بالإضافة إلى تكريم عدد من الأطباء المشاركين في مستشفيات العزل بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة أطباء مصر، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببنى سويف، وعدد من الأطباء وقيادات المحافظة.

وقال رئيس الجامعة خلال كلمته بالاحتفالية: «إنني سعيد بهذا التكريم كوني طبيباً من أطباء مصر وأن كلمات الشكر تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية بمصر ومحافظة بنى سويف بالأخص في الفترة الصعبة التي مرت بها مصر في جائحة كورونا»، كما اشاد بالدور الذي قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤية القيادة السياسية في إدارة الأزمة والقرارات الرئاسية التي اتخذت حرصاً على سلامة المواطنين، معلنا إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020/2021 بكافة كليات الجامعة المختلفة.

وأكد «منصور» أن الجامعة وضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتوفير جميع الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره، وانه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوي على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرًا لعلاج مصابي فيروس كورونا، والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة إلى متوسطة وتحت إشراف طبي من مستشفى الجامعي.

وأضاف الدكتور منصور أنه تم تنفيذ عدد من الحملات لتطهير وتعقيم مواقف السيارات والمصالح الحكومية ضد فيروس كورونا بعدد من مراكز المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذًا لخطة الجامعة في المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استقبال الجامعة للعائدين من الخارج بعد توفير كافة التجهيزات لهم من التعقيم والتطهير وذلك بعد تخصيصها مكانًا للحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.