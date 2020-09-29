شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينكس اعلامه حدادا على امير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بتنكيس أعلام مجلس النواب في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وقامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.
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