شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 8 متهمين وإخلاء سبيل 12 آخرين في وقائع «الشغب والتجمهر» الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة حبس 8 متهمين وإخلاء سبيل 12 متهما آخرين من بين المقبوض عليهم في دعوى التظاهرات الأخيرة، ليصبح عدد المخلى سبيلهم حتى الان 80 متهما بينهم 68 طفلا أخلي سبيلهم.

ووجهت النيابة المتهمين تهم «الشغب والتجمهر والتحريض على التظاهر»، فيما أخذت النيابة تعهدا على أولياء أمور المتهمين من الأطفال بحسن رعايتهم.

كان المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

وتعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.