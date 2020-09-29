شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى 3 راهبات قبل سفرهن للخدمة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاث راهبات من دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، هم الأم بارثينيا والأم إيرائى والأم فيرينا، فى المقر البابوى بالقاهرة.

وتأتي زيارة الراهبات للمقر البابوى قبيل سفرهن للخدمة فى دير القديستين كاترين وفيرينا بإيبارشية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى يشرف عليه نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.

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كان البابا تواضروس الثانى، قد اعتمد عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، فى نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية فى 20 أغسطس الماضى، خلال لقاءه الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوى القاهرة.

واعتمد البابا تواضروس، خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.، والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام، بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

وقدم الأب الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا، أثناء لقائه مع البابا عرضًا تقديميًّا لما تم فى خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.