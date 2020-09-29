شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عثمان قائما بأعمال رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً حمل رقم 1600 لسنة 2020، بشأن تكليف الدكتور أحمد عثمان، للعمل قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وعثمان سبق أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة، كما شغل عدة مناصب بتكليف من وزاراتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي.

و أكد "عثمان" حرصه على دفع العمل فى كافة الملفات التى تعمل عليها، ومن بينها التنسيق مع كافة الجهات المعنية المنوطة بإعداد أول امتحان موحد على مستوى الجمهورية لمنح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد.

وأوضح الرئيس الجديد لـ"هيئة تدريب الأطباء"، فى بيان صحفى صادر عن "الهيئة" اليوم، أن توجه القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية هو استخدام كل السبل المتاحة لرفع كفاءة مقدمى الرعاية الصحية، والحرص على تحديث مهاراتهم وقدراتهم لتواكب المستجدات العالمية، فيما يُعرف باسم "التعليم الطبى المستمر"، بهدف رفع كفاءة الأطباء المصريين، وخصوصاً الأطباء حديثى التخرج، لأعلى درجة ممكنة بهدف الحفاظ على سمعة ومكانة الطبيب المصرى المعروفة عالمياً، وتقديم الخدمة الصحية الآمنة للمواطن.

وقال إن هناك تعاون غير مسبوق بين هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، ووزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمي، فضلاً عن الجهات المسئولة عن المستشفيات والتعليم الطبى بالقوات المسلحة والشرطة فى المهام المنوطة بالهيئة.

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كما أكد "عثمان" إشراف "الهيئة" على امتحان ترخيص مزاولة المهنة وفقاً للقانون، وحرصها على دعم شباب الأطباء للحصول على التدريب المهنى اللازم لهم.

وذكر الدكتور أسامة منصور، المتحدث الرسمى باسم هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، أن "عثمان"، عقد عدة اجتماعات لدفع العمل فى مختلف المجالات التى تعمل عليها "الهيئة" حالياً، مؤكداً أنه سيتم إعلان عدد من الأخبار الهامة للأطباء فى مؤتمر صحفى سيعقده رئيس "الهيئة" قريباً.

وأوضح "منصور"، أن خبرة "عثمان" بالمجال الطبي، وعمله كنائب لرئيس الهيئة، تجعله من القدرة بمكان على إدارة الملفات المنوطة بالهيئة بكفاءة علمية وحنكة؛ حيث أنه سيبنى على ما تحقق بالفعل، ولن يبدأ من الصفر، مشيراً إلى أن الملفات التى تعمل عليها "الهيئة" ستشهد تقدماً ملحوظاً فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن "عثمان"، يشغل أيضا، عضوية كل من "لجنة الإشراف على جامعة العلمين الدولية، والمجلس الأعلى لكلية الطب بالقوات المسلحة، ولجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات"، بالإضافة لعمله مقرراً وعضواً للجنة إنشاء البورد المصرى بالجامعات.

وأوضح أن رئيس الهيئة الجديد عمل فى وقت سابق كعميد لكلية الطب بجامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مستشفياتها الجامعية سابقاً، وعميداً لكلية الطب بجامعة بيروت العربية.