شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الدكتورة جميلة زكى محمد عبد وفاتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة جميلة زكى محمد السعدنى، استشارى النسا والتوليد بمستشفى المنشاوى العام، التي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، داعية الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد الــ(178).

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كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتورعهدى الحمامصى استشارى العناية بمستشفى الزرقا المركزى، الذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد 19

وقد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور إبراهيم حنفى عبدالمنعم رئيس قسم الكلى بمستشفى أبو المطامير ، والذي توفي داخل مستشفى العجمي للحجر الصحي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت، خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(175.