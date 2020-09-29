شكرا لقرائتكم خبر عن هل أكل الأرانب والجمبرى حرام؟.. تعرف على رد دار الإفتاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين التي ترد إليها، ومن بين تلك الأسئلة سؤال نصه:"هل أكل الأرانب حرام؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابة مقتضبة قائلاً: "أكل الأرانب حلال وليس حرام"، ممازحًا: "خاصة إن كان مع ملوخية".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر موقعها الالكترونى على سؤال أحد المتابعين والذى جاء نصه: ما حكم أكل الجمبري عند الحنفية؟ حيث إن بعض الناس ينسبون إلى المذهب الحنفي تحريم أكل الجمبري؛ حيث إنه لا يباح عندهم إلا الأسماك فقط، وانطلاقًا مِن شبهه بالعقرب أو الدود؛ حيث يحرم من حيوانات البحر ما شابه المحرَّم من حيوانات البَرِّ"، حيث أجابت دار الإفتاء قائلة :"الجمبري حلالٌ عند جميع الفقهاء، ومنهم السادة الحنفية، والصحيح أنه لا خلاف في ذلك عندهم؛ لاتفاق أهل اللغة وغيرهم على أنه نوع من السمك، وكل أنواع السمك وأصنافه حلال، ولا مشابهة بين الجمبري والعقرب؛ فالجمبري من طائفة القشريات، وهو معدود مِن طيبات السمك عند العرب وغيرهم وفى أعراف الناس، أما العقرب فمن العنكبوتيات وهو مستقذَرٌ عُرفًا وشرعًا، وكذلك الحالُ في الدُّود؛ فإنه مُستَقْذَرٌ كذلك، والتشابه الظاهري بينهما لا يُنْبِئُ عن أى مشابهة حقيقية بينهما في الخصائص أو المميزات".