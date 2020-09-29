شكرا لقرائتكم خبر عن "تأثير التكنولوجيا الناشئة على المستقبل".. ملتقى دولى بأكاديمية البحث العلمى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "الملتقى الدولى الأول لطلاب الدراسات العليا بالخارج" عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وسيقام الملتقى تحت عنوان "تأثير التكنولوجيات الناشئة على تشكيل المستقبل".

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وذكر بيان للأكاديمية اليوم، أن فعاليات الملتقى تستمر على مدار يومين من 24 وحتى 25 أكتوبر المقبل، وتدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة من خلال ملء النموذج التالى https://bit.ly/36faVjd، وللمشاركة فى العرض المرئى يرجى إرسال الأسم بالكامل، ملخص السيرة الذاتية، الجامعة التابع لها، وملخص العرض (بحد أقصى 250 كلمة) على الإيميل [email protected]، فى موعد أقصاه 10 أكتوبر المقبل .

وأكدت الأكاديمية أن الملتقى سيوفر منصة تفاعلية بين الأساتذة والخبراء والباحثين المصريين من مختلف الجامعات الدولية والمؤسسات البحثية لتبادل نقل الخبرات والأفكار البحثية بين المدارس البحثية المختلفة فى التكنولوجيات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة شيرين محمد عبد القادر، رئيس الملتقى ان الملتقى يعكس دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دعم شباب الباحثين للارتقاء بالأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية فى مجال علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة وتسخيرها لخدمة التحديات التى تواجه المجتمع والصناعة، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى توجه جهودها لدعم واحتضان الشباب المبتعثين وتوجيههم للعمل فى مجال التكنولوجيات البازغة التى لها أكبر الأثر فى تشكيل المستقبل ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية، حيث ستتغير معالم العالم الرقمى بعد بزوغ التكنولوجيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية والمركبات ذاتية الحركة وسلاسل الكتلة والجيل السادس من شبكات الاتصالات والطابعة ثلاثية الأبعاد والنانو تكنولوجى وسيصبح للأبحاث العلمية دور هام فى استشراف المستقبل ومواجه تحدياته.