شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور نادرة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر خلال زيارته للمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير فى الذكرى الخمسين لوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، صورا أرشيفية لزيارته للمتحف فى فترة الستينيات.

وقالت صفحة المتحف، :"من أرشيف الزيارات الرسمية، زيارة الرئيس إلى المتحف المصري فى فترة الستينيات".

وتتضمن الصور جولة للرئيس جمال عبد الناصر داخل قاعات المتحف، واستماعه لشرح عن تاريخ كل قطعة من مدير المتحف أنذاك، وصورة له أمام قناع توت عنخ أمون الذهبى، وكذلك صورته أمام بوابة المتحف يلوح للجماهير خارج الاسوار.

وجمال عبد الناصر هو ثاني رؤساء مصر، و تولى السلطة من سنة 1956 إلى وفاته.

وتوفى فى 28 سبتمبر 1970، بعد معاناته من نوبة قلبية، بعد اجتماع طارئ للقمة العربية دعا له ناصر على اثر التوترات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة في الأردن التى تزايدت خلال تلك الفترة ، وسط مخاوف من حدوث حرب إقليمية، حيث دعت القمة الى وقف إطلاق النار.

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وتوفي ناصر بعد عدة ساعات، ووفقا لطبيبه، الصاوي حبيبي، كان السبب المرجح لوفاة عبد الناصر هو تصلب الشرايين والمضاعفات من مرض السكري منذ فترة طويلة.

وكان ناصر يدخن بكثرة، هذا بالإضافة إلى تاريخ عائلته في أمراض القلب التي تسببت في وفاة اثنين من أشقائه في الخمسينات من نفس الحالة. بالرغم من كل ذلك فإن الحالة الصحية لناصر لم تكن معروفة للجمهور قبل وفاته.

وبعد الإعلان عن وفاة عبد الناصر، عمت حالة من الصدمة في مصر والوطن العربي.وحضر جنازة عبد الناصر في القاهرة من خمسة إلى سبعة ملايين مشيع. كما حضر جميع رؤساء الدول العربية.

وحضر عدد قليل من الشخصيات غير العربية الكبرى، منها رئيس الوزراء السوفيتي أليكسى كوسيجين ورئيس الوزراء الفرنسي جاك شابان دلماس.