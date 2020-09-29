شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة الروم الأرثوذكس تنظم طقس زواج جماعى من قبيلة الماساى فى تنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية أروشا وسط تنزانيا، التابعة لبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، فى كنيسة الروم الأثوذكس، بطقس "زواج جماعى" لعدد من الأزواج من قبيلة المساى.



طقس الزواج

وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، فى بيان، تم الاحتفال بزواج جماعى لعدد ثمانية أزواج أرثوذكس، من قبيلة الماساى فى تنزانيا وجميع أبرشية أروشا وتنزانيا الوسطى، ومباركة الأسقف أغاثونيكوس ومشاركة إكليروس الإبراشية.

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طقس الزواج

وأوضح الأنبا نقولا، أن قبيلة الماساي هم مجموعة عرقية نيلية في شمال ووسط وجنوب كينيا وشمال تنزانيا. ووفقًا لتعداد عام 1989 كان عددهم 377000 ماساي في تنزانيا،وهم يعبدون تقليديًا إلهًا اسمه إنغاي، على الرغم من أن الكثيرين قد تبنوا المسيحية والإسلام، حافظ شعب الماساي إلى حد كبير على أساليبهم البدوية التقليدية.



طقس الزواج

وأشار الأنبا نقولا، إلى أنه في تنزانيا تنمو الأرثوذكسية بسرعة، كما هو الحال في العديد من الأماكن في جميع أنحاء إفريقيا، وفي فبراير 2019 حصل أكثر من 500 تنزاني على المعمودية المقدسة، تلاهم 350 آخرون في مايو، و 230 آخرين في يناير من العام 2020، في شهر فبراير 2020 تم الاحتفال بأول قداس إلهي في أول دير أرثوذكسي في دير أرثوذكسى فى البلاد.



طقس الزواج

وقد تم الاحتفال بتدشين أول دير أرثوذكسي في إيبارشية أروشا وتنزانيا الوسطى، وإقامة أول قداس إلهي فيه، وقد ترأس ترأس خدمة القداس الإلهي في كنيسة الدير الأسقف أغاثونيكوس، أسقف الإيبارشية، من أروشا ووسط تنزانيا في المقر المقدس للأسقفية بمنطقة Kidamali بمشاركة عدد من الكهنة اليونانيين والكهنة التنزانيين.