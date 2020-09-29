شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس أمناء الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)؛ بهدف اختيار رؤساء مجالس تلك الجامعات ونوابهم وأمناء هذه المجالس.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص الدولة على الاهتمام بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرا إلى أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشاء تلك الجامعات تأتى فى ضوء استهداف تأسيس كيانات تعليمية وعلمية تقدم لشباب الوطن مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى الوقت ذاته فى تخريج طلاب متخصصين فى المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.

وأشار الوزير فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى توجيهات القيادة السياسية بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء تلك الجامعات وفق أعلى المعايير، وهو ما يعكس دعم واهتمام القيادة الساسية بالتعليم لأنه المخرج الأساسى لتنمية المجتمع.

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كما أكد الوزير على أن دعم الدولة لا يقتصر على الجامعات الجديدة فقط بل يشمل الجامعات الحكومية القائمة، مشيرا إلى زيارته صباح اليوم برفقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لكلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، مضيفا أن الجامعة تشتمل على تخصصات جديدة فى النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى والثروة السمكية وغيرها، فضلا عن مستشفيات الجامعة وتجهيزاتها المتميزة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الدارسين بجامعة كفر الشيخ حوالى 65 ألف طالب.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات واستعدادات كل جامعة لبدء الدراسة بهذه الجامعات فى أكتوبر 2020.

كما استعرض الدكتور عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو مجلس أمناء الجامعات الأهلية الجديدة برامج ومناهج وسياسات تلك الجامعات.