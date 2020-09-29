شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مع أسقف جرجا الخدمات الرعوية بالإيبارشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، لبحث عددٍ من الأمور الرعوية بالإيبارشية.

ورٌسم الأنبا مرقوريوس أسقفا فى 7 يونيو 2009، على أيدى البابا الراحل الأنبا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، وذلك خلفا للأنبا مينا مطران جرجا وبهجورة وفرشوط.

وقد تولى الأنبا مرقوريوس الإشراف على دير السيدة العذراء بالجبل الشرقي، أخميم، بسوهاج، فترة طويلة من أجل تدبير الحياة الرهبانية، قبيل رسامة الأنبا متاؤس أسقفًا ورئيسًا على الدير.

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والاسم العلمانى للأنبا مرقوريوس هو وجيه حلمى عازر بباوى ، من مواليد عام 1958 فى محافظة سوهاج، وقد حصل على بكالوريوس علوم وتربية جامعة سوهاج ، ودخل التكريس فى دير البرموس طلبا للرهبنة فى عام 1987 وتم رهبنته رسميا 1990، وقد رقي قسا، 1997، ورقى قمصا، 2006.

وفى دير البرموس ، تدرج فى الخدمة إلى أن وصل إلى رتبة كنايسى أى من يقوم بتوزيع القداسات على الأباء الرهبان ويقوم بالتعميد وقيادة الصلاة ، وفى شرم الشيخ خدم 5 سنوات مساعدا للأنبا أبوللو أسقف الإيبارشية.

وبدأ خدمته فى جرجا كنائبا بابويا عن قداسة البابا شنودة الثالث من 3 أغسطس 2006 إلى أن سيم أسقفا على الإيبارشية وتوابعها باختيار وارادة كاملة من الشعب والإكليروس والكهنة فى 7 يونيو 2009.