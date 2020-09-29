شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل توصيل الكهرباء من المحطة لبيتك مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مراحل توصيل التيار الكهربائى بعد توليدها من محطات التوليد بعدة مراحل قبل وصولها للمشترك فى منزله.

وفيما يلى مراحل توصيل التيار الكهربائي المشترك، وهى كالاتى:-

1- محطة التوليد

2- محطة محولات (جهد فائق وعالى)

3-خط هوائي او كابلات (جهد فائق وعالى)

4- محول توزيع (جهد متوسط)

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5-قبل دخول الكهرباء للمنازل محول لتخفيض الجهد

6- المنزل

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر، ومن خلال الموقع الإلكترونى للجھاز والبرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم، أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.