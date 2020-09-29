شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهدى سفير القاهرة بلاهاي مجسم خريطة مصر بصورة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، السفير حاتم عبد القادر سفير مصر فى هولندا، وخلال اللقاء، أهدى البابا تواضروس الثاني، خريطة لمصر مرسوم عليها صورة للعائلة المقدسة والسيد المسيح، للسفير حاتم عبد القادر، والذى عين فى منتصف يوليو الماضى سفيرًا لمصر فى لاهاى بهولندا.

واحتفلت الكنيسة القبطية بهولندا، قبل أيام بعيد الصليب، وقام الأنبا إرسانى برسامة شمامسة جدد، بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس للأقباط الأرثوذكس بمدينة لايتسيندام، غرب هولندا، رسامة شمامسة جدد للخدمة بالكنيسة، وترأس الأنبا أرسانى أسقف هولندا، قداس عيد الصليب المجيد الذى تحتفل به الكنيسة القبطية قبيل 3 أيام وعقب صلاة الصلح رسم الأسقف الشمامسة الجدد فى رتبتى إبصالتس وأغنسطس.

وألقى الأنبا أرسانى العظة باللغة الهولندية، ودار موضوعها عن "إكرام الصليب فى الإيمان الأرثوذكسي"، كما شارك فى صلوات القداس القس كيرلس صليب كاهن الكنيسة، والقمص أنجيلوس ميخائيل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بلاهاى وأعداد كبيرة من الشمامسة والشعب القبطى بهولندا.

واحتفلت كنيسة السيدة العذراء والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك بمدينة كابلا بمقاطعة زيلاند جنوب غرب هولندا، بعيد تأسيسها السابع، وحضر الاحتفال الأنبا أرسانى أسقف هولندا وبدأه بصلاة القداس الإلهى بمشاركة كاهن الكنيسة القس مينا بديع، تلاه باقى فقرات الاحتفالية.