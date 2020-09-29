شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قرارا بقواعد وشروط شغل وظائف الإدارة المدرسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارًا وزاريًا بشأن القواعد والشروط اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية، ونص القرار على أن يكون الإعلان عن شغل وظيفتى الإدارة المدرسية (مدير - وكيل) فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ومن خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون لمدة سنتين قابلة للتجديد.



كما نص القرار على أن يكون المتقدم لوظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم أول "أ" أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالى تربوى مناسب، أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية التى تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



وبالنسبة للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة، وفقًا للقرار، يجب أن يكون من شاغلى وظيفة (معلم أول)، أو ما يعادلها على الأقل ويكون حاصًلا على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي، وأن يجتاز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية التى تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



أما بالنسبة للتعيين فى وظيفتى "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة " بمدارس الحلقة الأولى (الابتدائية) من مدارس التعليم الأساسي، يستثنى الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات من شرط الحصول على مؤهل تربوى مناسب أو شهادة التأهيل التربوى أو اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال الإدارة المدرسية التى تقرها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



وتلتزم اللجنة المشكلة طبقًا لما ورد بالقرار رقم 10 من قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2020 بتقييم المتقدمين على أساس المعايير والقدرات الواردة فى تلك المادة.