شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بالوحدات السكنية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة الشيخ زويد أسماء المواطنين الفائزين بالوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش.

وأكد أيهاب بكير، سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه تم إعلان عدد 360 أسمًا للمواطنين المنقولين من الشيخ زويد، والفائزين بالحصول على وحدات سكنية بالعريش.

وأضاف أن الوحدات السكنية في حي السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثانية، حيث تم بالمرحلة الأولي تسليم عدد ٢٨٨ وحدة سكنية في منطقة العبور على المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

وأشار إلى أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ ١٠٠ جنيه شهريًا، مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، على أن يكون المتقدم من المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح، وممن تركوا مساكنهم.

يذكر أنه تم إجراء قرعة علنية على عدد ١١٥٢ وحدة سكنية في العريش، تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد، من المقيمين في تجمعات العريش، وبئر العبد، وذلك بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش

الشيخ زويد تعلن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية بالعريش