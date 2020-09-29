شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الألمانية الرابعة S-44 من طراز «209 / 1400» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع التى ستنضم قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كييل الألمانية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.

وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية إنضم ثلاثة منها للخدمة بالقوات البحرية طبقاً لبرنامج زمنى محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات في توقيتات قياسية، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق في العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التي أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة وإقتدار.

ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصرى على آخر غواصة S-44 من طراز (209 /1400).

وأوضح قائد القوات البحرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على إستيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، فمصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط إفريقيًا، مشيرًا إلى الجهد المضنى الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحرى والبنية التحتية التي تليق به، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلاً.

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وأضاف أن هذا النوع من الغواصات هو تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط، موجهاً الشكر والتقدير لشركة KMS على ما قدموه من دعم بالغ وروح يملؤها الإنضباط والإلتزام والتعاون والإخاء في العمل مع الأطقم المصرية.

القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز « 209 / 1400» ألمانية الصنع

القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز « 209 / 1400» ألمانية الصنع