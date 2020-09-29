شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مرشحين لانتخابات «النواب» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات الوادي الجديد، برئاسة المستشار حمدي فاروق رئيس محكمة الوادي الجديد الإبتدائية، مهام أعمالها خلال الفترة الحالية بعد إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث تم إعلان كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر الأسماء المبدئية، وبدء فترة الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط والمختصة بطعون المرشحين بدوائر الوادي الجديد .

وقال المستشار حمدي فاروق رئيس محكمة الوادي الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الوادي الجديد، أنه اليوم الثلاثاء 29 سبتمبرتنتهي فترة الطعون، وخلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة اليها، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

وأضاف، أن الوادي الجديد تضم دائرتين إنتخابيتين، فالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الخارجة ومركز باريس، تضم 8 مرشحين بعدما تم استبعاد مرشحين بسبب تقديم أحدهما حساب بنكي في أحد البنوك غير التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمرشح المستبعد الثاني لم يقدم الكشف الطبي في موعده وقدمه بعد إنتهاء فترة الترشح، وقام المستبعدون بتقديم طعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط وتم تأييد قرار اللجنة بإستبعادهم.

وتضم الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الداخلة وبلاط والفرافرة، 17 مرشحا ً ولم يتم استبعاد أحد من المرشحين حسب الاسماء المبدئية، لحين إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر، وحدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر آخر موعدا لتنازل المرشحين.