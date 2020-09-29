شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل عددًا من خطوط إنتاج الخبز الميدانية إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملتين بعدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين فى أزمتهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.
ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد ، ومد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات.
ويأتى ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتقديم الدعم والتضامن الكامل معها فى أوقات المحن والأزمات.
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