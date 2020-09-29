شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينعى أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدًا من أغلى رجالها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” أمير دولة الكويت،حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائداً من أغلى رجالها،وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان».
وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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