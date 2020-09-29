شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تمويل «مصر للطيران» و«القابضة للمطارات» بـ4 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار مجلس النواب بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر الطيران نيابة عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي، بـ3 مليارات جنيه وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقرها وزير المالية.
كذلك السماح لوزير المالية أيضا بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي، بمليار جنيه وفقا للشروط والأوضاع التي يقرها وزير المالية.
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