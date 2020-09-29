شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية، الثلاثاء.

وتقدم المجلس بخالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق في وفاة زعيم عربي عاش مخلصا لقضايا بلاده وأمته العربية والإسلامية.

أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ على الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج باحدى المستشفيات الأمريكية.

وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجىء، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.