شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 600 جنيه مكافأة «المولد النبوي».. تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة الزقازيق اجتماعه الدوري رقم 532، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والدكتور حمد عبدالستار أمين عام الجامعة ،والدكتورة وفاء فوزي مدير مركز الجودة، وعدد من الوكلاء.

في بداية الاجتماع، وجه رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بمختلف الكليات والمعاهد وتفعيل نظام التعليم الهجين بالكليات، وتجهيز المقررات الدراسية وجداول المحاضرات بما يتناسب مع طبيعة كل كلية، بالإضافة إلى تحديد نسب حضور الطلاب لقاعات المحاضرات وبث جزء أخر عبر الوسائل التكنولوجية، فضلاً عن تجهيز المرافق التعليمية بالكليات من «مدرجات –قاعات –معامل دراسية»والمرافق العامة لاستقبال الطلاب والحفاظ على سلامتهم خلال فترة الدراسة ،وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وفي ضوء تنفيذ توجيهات المجلس الأعلي للجامعات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد الدكتور عثمان شعلان أن الجامعة حريصة على تطوير خدماتها التعليمية، وإنشاء كليات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب من خلال تعظيم الاستفادة من موارد الجامعة الذاتية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

وافق مجلس الجامعة خلال جلسته اليوم على صرف مكافأة مالية قدرها 600 جنيه بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة من «العاملين الدائمين، والمنتدبين، والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية، والسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس، وكذلك العاملين بالوحدات المعاونة من التربية العسكرية ،أفراد أمن الجامعي، مكتب الاتصال العسكري، والعاملين بنظام اليومية، والمعينين على الصناديق الخاصة» ،نظراً للمجهودات المبذولة طوال العام من موظفي الكادر العام بقطاعي التعليم والمستشفيات ومساهمتهم في تحقيق الأهداف المخطط لها.

كما وافق المجلس على الإعلان عن جوائز الجامعة العلمية في تخصصات «العلوم الطبية- العلوم الزراعية والبيطرية – العلوم الأساسية- العلوم الهندسية والتكنولوجية المتقدمة – العلوم الإنسانية والتربوية- العلوم الاجتماعية» للعام الجامعي 2018/2019 وذلك في الفترة من الأول من أكتوبر 2020 وحتي 31 أكتوبر 2020.

ووافق المجلس على تخفيض الرسوم الدراسية لطلاب الدبلوم المهني للكمياء والتحليل المعملى بصيدلة الزقازيق بنسبة 30% خلال العام الأول فقط لبدء الدبلومة مع تحصيل كامل الرسوم بدءاً من العام الثاني للدبلومة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتخفيف العبء عن أبنائها الطلاب.

كما وافق المجلس على ضم البرنامجين التدريبيين «التحليل الإحصائي باستخدام برنامج spss- مستوى ثاني، منهجية البحث العلمي مستوي أول وثاني» إلى خطة البرامج التدريبية داخل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

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وعلى هامش الاجتماع، نعي المجلس كلاً من الدكتور ماجد الفقي أستاذ كلية الهندسة، والدكتور معتز صلاح الدين أستاذ جراحة القلب والصدر بطب الزقازيق، والدكتور سيد سالم أستاذ التربية المقارنة بكلية التربية، داعيين المولي عز وجل أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.