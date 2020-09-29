شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع رفع 470 طن قمامة من الأحياء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع المهندس رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، الأعمال اليومية بالأحياء وجهاز النظافة بنطاق المدينة، حيث تم رفع أكثر من 470 طن من القمامة يومياً صباحا ومساء بنطاق الـ 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب .
وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على استمرار أعمال الحملة المكبرة بالشواطئ بإزالة القمامة من خلف أسوار كورنيش المدينة تحت إشراف وتنفيذ رجال جهاز النظافة بمجلس المدينة.
وناشد رئيس المدينة أهالي مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع جهاز النظافة والقاء القمامة الساعة الثامنة صباحا وفي الفترة المسائية الساعة العاشرة مساءا حتي يتمكن العاملين بجهاز النظافة من جمع القمامة، ولضمان عدم تراكمها بالشوارع، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة، مؤكدا على استمرار جهود رجال التطهير، حيث قاموا بتعقيم المصالح الحكومية والمدارس والمنشآت الشرطية ومحطة القطار والموقف والسيارات القادمة للمدينة بالمداخل الثلاثة شرقا وغربا وجنوبا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة الأعمال اليومية بالأحياء ورفع معدلات النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المدينة.
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