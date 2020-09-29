شكرا لقرائتكم خبر عن في يومه العالمي.. نصائح للحفاظ على صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم، الثلاثاء، باليوم العالمي لأمراض القلب، ويركّز خبراء الصحة هذا العام على مواجهة أمراض القلب من خلال اتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن التدخين.

وفي اليوم العالمي للقلب، دعت وزارة الصحة المواطنين لاتباع هذه العادات الصحية للحفاظ على صحة قلوبهم، وهي:

1- الحفاظ على وزن الجسم.

2- التقليل من تناول الملح.

3- مارس الرياضة بشكل منتظم.

4- تناول وجبات صحية.

5- وأخيرا الابتعاد عن التدخين.

ويصادف تاريخ 29 سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للقلب، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وأشارت المنظمة إلى أن الأمراض القلبية والوعائية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، إذ أن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى.

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وفي عام 2015، توفي حوالي 17.7 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية والوعائية، وفقاً لما ذكرته المنظمة، ويمثل ذلك 31% من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم في العام ذاته، وتحدث ثلاثة أرباع من الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويمكن الوقاية من أغلبية أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التصدي لعوامل خطر، مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني، وتعاطي الكحول على نحو ضار.

وتساهم ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً خلال الأسبوع على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقاً لما ذكرته المنظمة، إلى جانب تناول خمس وجبات من الفاكهة والخضار يومياً، والحد من كمية ما يتناوله الفرد من الملح بحيث يكون أقل من ملعقة شاي واحدة يومياً.