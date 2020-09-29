شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق صيدليتين في حملة تموينية لضبط أسواق سفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الثلاثاء، الحملات التي شنتها إدارة تموين سفاجا بقيادة فوزي دنقي، مدير الإدارة لضبط الأسعار وضبط المخالفين.
أوضحت رئيس المدينة، أن الإدارة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سفاجا نظمت حملة تفتيش على المخابز البلدية بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية ومحضر نقص وزن 18 جرام في الرغيف.
وأضافت «المغربي»، أن الإدارة شنت حملة لمدة ثلاث أيام على التوالي على الصيدليات بالاشتراك مع إداره التفتيش الصيدلي، حيث تم المرور على 5 صيدليات تم إغلاق عدد 2 منهم لعدم وجود صيدلي.
وأشارت إلى أنه تم المرور على المحلات العامة والأسواق، وأسفرت الحمله عن تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين عدم حمل شهادة صحية.
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