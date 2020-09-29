شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: تنظيم ندوة عن مؤشرات الأداء وإعداد موازنات البرامج 11 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، تنظيم ندوة تعريفيه داخل الحرم الجامعي، للتعريف بأهمية مؤشرات الأداء وإعداد موازنات البرامج، وذلك لأهميتها في مجال التخطيط المالي وتحديد أولويات الإنفاق العام وربطه بتحقيق الأهداف والأنشطة التي تخدم المجتمع، وذلك يوم الأحد الموافق ١١ أكتوبر القادم، حيث تستهدف الندوة جميع الكوادر الإدارية من داخل الجامعة وخارجها.

جاء ذلك اليوم خلال الإجتماع الذي عقده رئيس الجامعة مع أعضاء مركز موازنة البرامج والأداء، بحضور الدكتور أحمد الخطيب، مدير المركز، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة.

وقال «عزيز»، أن الإجتماع ناقش المهام والواجبات الأساسية للمركز، حيث تم مراجعة مفردات اللجان التي تم تشكيلها، مشيراً إلى أن المركز يشمل عدد من اللجان، منها لجنة دراسة الوضع الراهن وتقدير الإحتياجات الإستراتيجية للجامعة، ولجنة التخطيط والمتابعة التنفيذية للبرامج والمشروعات، ولجنة إعداد موازنة البرامج والآداء السنوية، إلى جانب لجنة تقييم الأداء الكلي لموازنة البرامج السنوية، واللجنة الفنية والإستشارية للمركز .

وأكد «عزيز»، على أهمية ربط الخطة الإستراتيجية للجامعة في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥، باستراتيجية الدولة وبرامج الأداء الصادرة عن وزارة التخطيط، وفقاً لتوجيهات برنامج الحكومة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، مدير مركز موازنة البرامج والأداء بالجامعة، أنه بناءاً على توجيهات رئيس الجامعة سوف يتم إعداد دليل مبسط عن إعداد موازنات البرامج ومؤشرات الأداء، موضحاً أن المركز هو الأول من نوعه الذي يقام بالجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية، ومن مهامه وضع خطة العمل التنفيذية لإعداد الموازنة السنوية، وتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الكوادر بالمؤسسات الحكومية المختلفة لإعداد الموازنات في إطار النهج الجديد لوزارة التخطيط والإصلاح الاداري.

حضر الاجتماع كلاً من: الدكتور ممدوح عباس، بكلية الهندسة، وسحر حمدي، مدير التخطيط بمديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد جلال، والمحاسب عفت حلمي، أمناء الجامعة المساعدين، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والمحاسب أحمد محمود مدير التخطيط بالجامعة، والمحاسب وليد عز الدين مدير الميزانية.

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