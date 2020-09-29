شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم 6 مراكز فى مؤشر سرعة الإنترنت العالمى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله تقدم مصر في سرعة الإنترنت الأرضي بـ6 مراكز عن العام الماضي، لتصبح في المركز 91 من أصل 174 دولة عالميًّا، بسرعة تحميل وصلت إلى 31.38 ميجا بايت/ ثانية في أغسطس 2020.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020

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وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ 3 عربيا والـ 42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020