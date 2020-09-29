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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه لإعادة تأهيل 3463 كم طرق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما عرضه وكيل وزارة الري في هذا الشأن، فقد تم طرح وترسية عدد من الترع الأخرى، وجار العمل بعدد آخر من الترع بمعرفة الادارة العامة للمشروعات والتوسع الأفقي بوسط الدلتا، ويتم العمل في مشروعات التبطين والتأهيل بالتوازي، ويشمل ذلك الوصلة الأولى للملاحة، والوصلة الثانية للملاحة، ووصلات: السنط من المربط، والسنط من الملاحة، والوصلتين الثالثة والرابعة من الملاحة.
وبشأن الموقف التنفيذى الاجمالى لعقود خطة تأهيل الترع على مستوى المحافظات، فقد وصل عدد العمليات الخاصة بهذه العقود إلى 408 عمليات، بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك لإعادة تأهيل نحو 3463 كم، تم انتهاء من تنفيذ 265.3 كم منها حتى الآن.
وفى ختام الجولة، جدد رئيس الوزراء الاشارة إلى أهمية مثل هذه المشروعات فى الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للانتهاء منها فى أسرع وقت، لافتا إلى أهمية تنفيذ مختلف الجوانب الفنية خلال عمليات تبطين الترع الرئيسية، بما يضمن عدم انهيار الطرق الواقعة على جانبى الترع، كما أشاد بتوفير فرص العمل للمقاولين من أهالى القرى المنفذة بها وكذا العاملين بهذه المشروعات.
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