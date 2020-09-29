شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 10 مليارات جنيه لإعادة تأهيل 3463 كم طرق بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ورئيس مصلحة الرى، مشروع تبطين وتأهيل الترع بالمحافظة.

وأشار المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بالمحافظة والمشرف على المشروع، إلى بدء تأهيل ترعة الجنابية الأولى اليسرى للزاوية، بطول 1.350 كم، والتي تخدم زمام 800 فدان، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه، وجار العمل للانتهاء من التنفيذ خلال ستة أشهر.

ووفقا لما عرضه وكيل وزارة الري في هذا الشأن، فقد تم طرح وترسية عدد من الترع الأخرى، وجار العمل بعدد آخر من الترع بمعرفة الادارة العامة للمشروعات والتوسع الأفقي بوسط الدلتا، ويتم العمل في مشروعات التبطين والتأهيل بالتوازي، ويشمل ذلك الوصلة الأولى للملاحة، والوصلة الثانية للملاحة، ووصلات: السنط من المربط، والسنط من الملاحة، والوصلتين الثالثة والرابعة من الملاحة.

كما نوه وكيل وزارة الري إلى أنه تم طرح وجار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة ري كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة ري الرياض، والمشارقة بهندسة ري سيدى سالم، والزرافة بهندسة ري سيدى سالم، علاوة على عدد 4 عمليات لترعة سيدي يوسف بهندسة ري مطوبس. Advertisements

وفي الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة ري قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربي بهندسة ري قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200كم طولي من الترع بدائرة المحافظة.

وبشأن الموقف التنفيذى الاجمالى لعقود خطة تأهيل الترع على مستوى المحافظات، فقد وصل عدد العمليات الخاصة بهذه العقود إلى 408 عمليات، بإجمالى تكلفة تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك لإعادة تأهيل نحو 3463 كم، تم انتهاء من تنفيذ 265.3 كم منها حتى الآن.

وفى ختام الجولة، جدد رئيس الوزراء الاشارة إلى أهمية مثل هذه المشروعات فى الحفاظ على مواردنا المائية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للانتهاء منها فى أسرع وقت، لافتا إلى أهمية تنفيذ مختلف الجوانب الفنية خلال عمليات تبطين الترع الرئيسية، بما يضمن عدم انهيار الطرق الواقعة على جانبى الترع، كما أشاد بتوفير فرص العمل للمقاولين من أهالى القرى المنفذة بها وكذا العاملين بهذه المشروعات.



